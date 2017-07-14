Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşandı. Beldede oturan 30 yaşındaki Şuayip Güney ve Mert Yiğit birlikte Yeşilırmak’ın eski kanal yatağında oluşan gölette balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Şuayip Güney motosikletine benzin almak için 3 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna gitti.

SU KENARINDA ELBİSELERİ BULUNDU

Benzin aldıktan balık tuttukları yere dönen Şuayip Güney, su kenarında Mert Yiğit'in elbiselerini gördü. Bir süre balık tuttukları alanda Mert’i arayan Şuayip Genç durumu arkadaşlarına bildirdi. Jandarma ve Tokat İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri suya girdiği tahmin edilen Mert Yiğit'i kanal yatağında 3 saat boyunca aradı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararması ile birlikte suyun yosunlu olmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi.

"SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRMEK İSTEMİŞ"

İnşaat işçisi olarak çalışan 46 yaşındaki Harun ve Asiye Yiğit çiftinin 6 çocuklarından en küçüğü olan Mert Yiğit’i arama çalışmalarını yakınları da endişeyle izledi. Güryıldız beldesi Küçükyıldız Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırmaz, "Çocuğun ayakkabısı ile kıyafetleri su kenarında bulundu. Yakınında ise tuttuğu balıklar. Serinlemek için suya girmek istemiş" dedi









