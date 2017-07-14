taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.210
USD
3,5657
EURO
4,0679
ALTIN
139,60
PETR
48,4200

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Tokat'ta gölete balık tutmaya giden 13 yaşındaki Mert Yiğit serinlemek için girdiği suda kayboldu.

14.07.2017 - 00:37
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşandı. Beldede oturan 30 yaşındaki Şuayip Güney ve Mert Yiğit birlikte Yeşilırmak’ın eski kanal yatağında oluşan gölette balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Şuayip Güney motosikletine benzin almak için 3 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna gitti.

SU KENARINDA ELBİSELERİ BULUNDU

Benzin aldıktan balık tuttukları yere dönen Şuayip Güney, su kenarında Mert Yiğit'in elbiselerini gördü. Bir süre balık tuttukları alanda Mert’i arayan Şuayip Genç durumu arkadaşlarına bildirdi. Jandarma ve Tokat İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Olay yerine gelen AFAD ekipleri suya girdiği tahmin edilen Mert Yiğit'i kanal yatağında 3 saat boyunca aradı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararması ile birlikte suyun yosunlu olmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi.

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

"SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRMEK İSTEMİŞ"

İnşaat işçisi olarak çalışan 46 yaşındaki Harun ve Asiye Yiğit çiftinin 6 çocuklarından en küçüğü olan Mert Yiğit’i arama çalışmalarını yakınları da endişeyle izledi. Güryıldız beldesi Küçükyıldız Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırmaz, "Çocuğun ayakkabısı ile kıyafetleri su kenarında bulundu. Yakınında ise tuttuğu balıklar. Serinlemek için suya girmek istemiş" dedi

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

İlginizi Çekebilir
Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi
Şanlıurfa’da 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına ‘İntihar edeceğim’ diye mesaj atması, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Kırklareli'de 2 telefon dolandırıcısı yakalandı
Kırklareli'nde telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Uyuşturucu bağımlısı koca, 2 çocuk annesi eşini öldürdü
Kayseri'de 3 yıllık eşini evde bıçaklayarak öldüren esrar bağımlısı Abdurrahim Polat, polis tarafından yakalandı.
Kastamonu'da kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı
Aynı yönde giden otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpıp alev alan araçtaki 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

7
Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

2
Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM