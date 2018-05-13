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Balık tutmaya giden genç boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Malatya Karakaya Baraj Gölü'ne giden 23 yaşındaki genç, boğularak can verdi.

İHA | 13.05.2018 - 15:33..
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Dekorasyon işi yaptığı Konya’dan bir süre önce nişanlısını görmek için memleketine izne gelen Murat Güneş, arkadaşlarıyla birlikte Karakaya Baraj Gölü’ne balık tutmaya gitti. Burada yüzmek için suya giren Güneş, fazla açılınca bir anda gözden kayboldu.

İTDAİYE CANSIZ BEDEDİNE ULAŞTI

Arkadaşlarının talihsiz genci bulma çabaları da sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin aramaları sonucu Murat Güneş’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Balık tutmaya giden genç boğuldu

Olayın şokunu üzerinden atamayan talihsiz gencin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, yeni nişanlandığı belirtilen Murat Güneş’in son sözünün ise “Nişanlıma söyleyin ben onu çok seviyorum” olduğu öğrenildi.

Balık tutmaya giden genç boğuldu

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