Balık yerine kendini avladı

Mersin'in Erdemli ilçesi'ndeki Limonlu Mahallesi'nde balık tutmak için suya giren 36 yaşındaki Mustafa Uysal, suya atlarken dengesini kaybedince piminden çıkan zıpkın koluna saplandı.
KOLUNDAKİ ZIPKINLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralanan Uysal'ın yardımına arkadaşları yetişirken, üzerindeki zıpkın çıkarılamayınca Erdemli Devlet Hastanesi'ne bu şekilde götürüldü.
Yardım istenen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, elektrikli spiral keski makinesi yardımıyla oltanın kancalı kısmını keserek çıkardı.