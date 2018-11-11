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Balıkçılar bu kez hamsi için Vira Bismillah dedi

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için ağlarını denize atıyor.

AA | 11.11.2018 - 14:40..
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Balıkçılar palamut sezonunun ardından hamsi sezonuna "Vira Bismillah" dedi. Büyük gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.

Balıkçılar bu kez hamsi için Vira Bismillah dedi

PALAMUT SEZONU BİTTİ

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini söyledi.

Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.

Balıkçılar bu kez hamsi için Vira Bismillah dedi

İRİ VE KALİTELİ HAMSİ

"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı." diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.

Balıkçılar bu kez hamsi için Vira Bismillah dedi

Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor." diye konuştu.

Balıkçılar bu kez hamsi için Vira Bismillah dedi

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