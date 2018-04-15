taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

DHA | 15.04.2018 - 19:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

BALIKÇILAR POLİSİ ÇAĞIRDI

Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

CESEDİ BEZE SARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı



Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü
Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti
Akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı.
Otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kavaklı mezrasında otomobilin çarptığı 20 koyun öldü.
Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz İlçe Kongresi'nden önce halka hitabında, evlerin müteahhitlere verilmemesini belirterek, İBB Başkanı'na Beykoz'un imarıyla ilgili talimat verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

108
Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

83
CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

389
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

80
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

103
İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

0
Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM