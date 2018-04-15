Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

BALIKÇILAR POLİSİ ÇAĞIRDI

Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

CESEDİ BEZE SARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.