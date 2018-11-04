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Balıkçıların yüzü gülüyor

Marmara Denizi'nde hamsi sürüsü içerisinde balıkçıların ağlarına takılan 2 metrelik kılıç balığı Beylikdüzü'nde sergileniyor.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 09:56..
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Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan ve Beylikdüzü'nde sergilenen 2 metrelik kılıç balığı ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Çanakkale Boğazı'na yakın bölümünde avlanan balıkçıların ağlarına, hamsi sürüsü içerisinde kılıç balığı takıldı.

2 METRELİK KILIÇ BALIĞI

Yaklaşık 2 metrelik kılıç balığı, Beylikdüzü Yeşil Vadi'deki Balıkçı Kenan Tesislerine getirildi. Burada sergilenen balık, ilgi odağı oldu. Balık almaya gelen vatandaşlar, kılıç balığını görünce şaşırdı.

"Balıkçı Kenan" olarak bilinen Kenan Balcı, 10 yıl aradan sonra balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Kılıç, kalkan, palamut, hamsi, Allah bol bol verdi. Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun." dedi.

Balık bolluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Balcı, "Halkımıza tavsiyemiz ucuz olan balıkları tercih etsinler, çünkü ucuz olan balık çok çıkıyor demektir. Uzun sene sonra denizin her bölgesi balık oldu. Kılıç balığı, Marmara'da hamsi sürüsünün içinde yakalandı, bu bolluk yaşandığını gösteriyor." diye konuştu.

Balcı, istavritin 20-23 liradan, 1 kilonun üzerindeki palamutların da 20 liraya satıldığını dile getirdi.

BALIKTAN BIKILMAZ

Bazı insanların palamut yemekten bıktıklarını söylediklerini belirten Balcı, "Balıktan, palamuttan bıkılmaz. Bir gün tava, bir gün ızgara, bir gün buğulama yapılmalı." ifadesini kullandı.

Kenan Balcı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Arıtmaları çoğalttı, Marmara'nın, Karadeniz'in suyu temizlendi, bütün balık çeşitleri girmeye başladı. İnşallah palamut gibi diğer balık çeşitleri de bol bol olur, halkımız bol bol balık tüketir."

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