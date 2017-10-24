Rizeli kadınlar balıkçılık eğitimi alıyor

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile balıkçı eşleri ve ev hanımlarına yönelik kurs açıldı. Başlatılan girişimle, su ürünleri sektöründe kadınların da yer almasını sağlayarak fırsat eşitliği oluşturulması, kadınlara ağ tamiri ve donamı konusunda mesleki eğitim vererek uzmanlaşmalarının sağlanması ve proje sonunda açılacak Balık Ağları Donanımı ve Tamiri Atölyesi ile de istihdama kavuşturulmaları amaçlandı.

128 SAAT EĞİTİM VERİLDİ

23 kadının katıldığı ve toplam 128 saat olarak gerçekleşecek kursun 50 saatlik bölümünde teorik olarak ağ donanımı ve tamiri, 78 saatlik uygulama eğitiminde ise barbun, mezgit ve kalkan ağlarının tamiri ve donanımı öğretilen kadınlar son aşamada teknelerle denize açıldı. Ağ serpme ve ağ çekmeyi öğrenen kadınlar eğitimlerini tamamladı.

Eğitimlere katılan 32 yaşındaki Filiz Oğuz, ailesinin balıkçı olduğunu kendisinin de balıkçılığa ilgi duyduğunu belirterek “Kursa katılarak bu işi öğrendim. Erkekler kadar bu işi yapabiliyorum. Kadınlara tavsiye ederim.” dedi.









