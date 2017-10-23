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Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

23.10.2017 - 17:51
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım ve Sporun EN'leri ödül törenine katıldı.

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

İSTİFA AÇIKLAMASI YOK

Amatör Spor Haftası nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan program öncesi bir gazetecinin "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Hayır" diye yanıt verdi.

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması VİDEO

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması

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