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Balıkesir Belediye Başkanı'nın veda konuşması

İstifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yaptığı açıklamada kafaları karıştırdı.

19.10.2017 - 16:57
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Balıkesir Belediye Başkanı'nın veda konuşması

Erdoğan'ın 'istifalarını bekliyoruz' açıklamasının ardından Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur açıklama yaptı.

MAKAMIN ÖMRÜ VAR

Ahmet Edip Uğur'un açıklaması şöyle:

"Son günlerde şahsımla ilgili birçok söylentiler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan dünyası, zerre kadar hayır işlerseniz mükafatını zerre kadar şer işlerseniz cezasını göreceksiniz. Kalbinizden geçen kayıt altında ne diyor şah damarınızdan yakınım. Kader ağlarını örüyor. Bizler imtihandayız. İnançlı insanlarız."

VEFA DA VAR VEDA DA VAR

"Hayır bildiğimiz işlerde şer şer bildiğimiz işlede hayır vardır. Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Yaptığımız işlerde süreklilik var, insanlar iş bekliyor. Kıyametimiz koparılırken fidan dikliyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidan dikmiyoruz. Birde iradei külliye var, bütün kainatın hepsini kontrol altında tutan. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Allah'tan hayırlısını niyaz etmesini diliyorum."

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