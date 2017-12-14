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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları belirtilen 25 kişi gözaltına alınırken 6 kişi aranıyor.

DHA | 14.12.2017 - 16:57..
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 8 ilde bugün saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 KİŞİNİN SORGULAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen şüphellier, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

6 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 6 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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