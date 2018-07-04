Balıkesir plajlarının atlı süvarileri

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Selahattin Işık ve Uzman Jandarma Adem Topuzoğlu’nun öncülüğünde, Serhan, Ülgen ve Çakır Bey isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin sempatisini kazanıyor.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce tatilci tarafından ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.