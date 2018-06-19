Balıkesir'da zincirleme kaza: 9 yaralı

1 Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam MHP'nin içindeki durumları anlatarak neden aday olmadığını söyleyen Bahçeli, "3-5 vaat ve mitingle milleti aldatamam" dedi.

2 İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü Ayakları büyük olduğu için İngiltere'de ehliyet verilmeyen Türk mühendis, bayram tatili için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

3 Erdoğan'a selfie yağmuru Ankara'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, selfie isteklerini kırmadı.

4 Kızlarını gelinlikle gören babaların o anları Dünyanın birçok yerinden internet kullanıcıları, babalarının onları ilk kez gelinlikle gördüğü anın fotoğraflarını paylaştı.

5 Evinize boyut katacak 3D duvar kağıtları Duvar kağıtları evinizde yeni bir şeyler yapmanın en etkili ve kolay yoludur. Üstelik yeni 3D duvar kağıtlarıyla evinizde daha gerçekçi etkiler yakalayabilirsiniz.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'ya hayranım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'ndaki favorisinin Almanya olduğunu söyledi. Erdoğan, Messi - Ronaldo tartışmasında da Portekizli yıldız için "Hayranım" ifadelerini kullandı.