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Balıkesir'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Balıkesir bir kavşaktaki ışıklarda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

İHA | 19.06.2018 - 01:40..
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Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kipa Kavşağı ışıklarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında savaş alanına dönen kavşakta yaralılar yerlerde ambulans bekledi.

Balıkesir'da zincirleme kaza: 9 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kazada yaralanan Nilgün Artunel, Kuzey Artunel, Zeynep Artunel, Nilüfer Eroğlu, Enver Kızıl, Enis Eroğlu, Halime Kuplu, İnci Zirek ve ismi belirlenemeyen bir kişi, Edremit Özel Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Balıkesir'da zincirleme kaza: 9 yaralı

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