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Balıkesir'de 1 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri değeri 1 milyon TL olan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserler buldu.

İHA | 30.01.2018 - 19:58..
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’dan İzmir iline tarihi eser götürdükleri ve organize olarak hareket ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ARAÇTAN ÇIKANLAR

Ekipler Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdukları şüpheli araçtan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.

Balıkesir'de 1 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olayda M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G., isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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