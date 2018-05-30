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Balıkesir'de 2 kişinin kavgası ailelere taşındı: 7 yaralı

Burhaniye'de iki genç arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Büyüyen kavgada silahlar çekildi, 7 kişi yaralandı.

İHA | 30.05.2018 - 00:41..
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Balıkesir'de iki gencin kavgasına babalar da karışınca kan döküldü. Av tüfeği ve tabancalar ateşlenirken, bazı vatandaşlarda taş ve sopalarla kavgaya dahil oldu.

Balıkesir'de 2 kişinin kavgası ailelere taşındı: 7 yaralı

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kavgada yaralanan 7 kişi Burhaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir kişi de Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastane önüne gelen yaralı yakınları kargaşaya neden olurken, polis, jandarma ve çevik kuvvet hastanede önlem aldı. Polis, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri ile bir ambulans, kavganın yaşandığı mahallede nöbet tutmaya başladı.

Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Bölük Komutanı Alim Burak Çelik ile birlikte olayları yakından takip etti.

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