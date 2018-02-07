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Balıkesir'de 47 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 47 mülteci yakalanarak, geri gönderme merkezine gönderildi.

İHA | 07.02.2018 - 18:48..
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Sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapmakta olan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Hakkıbey Yarımadası’nın sahil kısmında bir grup mülteci olduğunu tespit ederek, jandarmayı haberdar etti.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aralarında 5 çocuk, 12 kadın olmak üzere Suriye, Afganistan, Irak, Gabon, Gine, Gana, Çad, Angola, Mali ve Orta Afrika uyruklu 47 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Küçükköy Jandarma Karakolu’na getirilen 47 göçmene ısınmaları için battaniye, ilaç, su ve sıcak yiyecek gibi insani yardımlar yapıldı. Mülteciler daha sonra Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Balıkesir'de 47 mülteci yakalandı

Balıkesir'de 47 mülteci yakalandı

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