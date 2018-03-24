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Balıkesir'de 6 köpek ve 1 karga zehirli etten telef oldu

Balıkesir Edremit'te sokaktaki zehirli tavuk etini yiyen 6 köpek ve 1 karga telef oldu.

DHA | 24.03.2018 - 20:15..
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Edremit ilçesine bağlı İkizçay ve Altınkum mahallelerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokaklara bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 10 köpek ve 1 karga zehirlendi.

6 KÖPEK VE 1 KARGA TELEF OLDU

Zehirlenen sokak hayvanlarına Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 10 köpekten 4'ü kurtarılırken, 6 köpek ile 1 karga telef oldu. Sokak hayvanlarının, tavuk etlerinin üzerine atılan beyaz renkli bir zehir sonucu hayvanların öldüğü öğrenildi.

Balıkesir'de 6 köpek ve 1 karga zehirli etten telef oldu

"BU VİCDANSIZLIK"

Yaşanan hayvan katliamına tepki gösteren çevredeki vatandaşlardan Gamze Demirel, bunun yapan canilerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Kendisinin de köpek beslediğini belirten Gamze Demirel, şöyle konuştu: "Sokak hayvanlarının zehirlendiği tavuk etlerini aldım. Bu zehirli etleri, Pazartesi günü Edremit Tarım İlçe Müdürlüğü'ne götüreceğim. Mahallemizde zehirlenmiş 4 köpek ve bir karga ölüsü gördüm. Bu bir vicdansızlık. Konuyla ilgili olarak BİMER’e de şikayetçi olacağım. Sorumluların biran önce yakalanmasını istiyorum."

Balıkesir'de 6 köpek ve 1 karga zehirli etten telef oldu

"TOPLU YAŞANAN YERLERDEN UZAKTA BESLEYİN"

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Berna Köroğlu, veterinerlik hizmetlerinde çalışan ekiplerin, zehirlenen köpeklere müdahale ettiğini belirterek, "Zehirlenen 10 köpekten 4’ü kurtarıldı. Bizler kanunen sokaklardan aldığımız hayvanları kısırlaştırma ve bakım işlemlerinin ardından aynı yere geri bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına bakmak isteyen vatandaşlarımız, okul ve hastane gibi ya da halkın toplu yaşam alanları yakınına değil, insanların da rahatsız olmayacağı yerlerde sokak hayvanlarına bakarsa bu tür olaylar yaşanmaz"dedi.

Balıkesir'de 6 köpek ve 1 karga zehirli etten telef oldu

"3 AY İÇİN DEĞİL, ÖMÜRLÜK BAKIN"

Yaklaşan yaz sezonu öncesinde uyarılarda bulunan Köroğlu, sokak hayvanlarının zaman zaman çeşitli kötü muamelelere kalmalarının kendilerini de üzdüğünü ifade eden Köroğlu, "Ne yazık ki kendilerini hayvan sever olarak adlandıran bazı kişiler, yaz sezonu boyunca bakmak için getirdikleri ya da aldıkları köpekleri, yaz sezonu bittiğinde sokağa salıyor. Hem hayvanlar için zor bir yaşam başlıyor, hem de popülasyon artıyor. Günlük zevkler veya 3 aylık tatil için hayvan edinmeyin. Bir ömür onları sevip, besleyin. Hayvanları sevenler kadar, onlara tahammül edemeyenler de var. Zaman zaman zehirleme olayları oluyor, yaralama hatta taş ve silahla öldürme olayları görülüyor. Bizlerde bu durumdan rahatsızız. Kişi ya da kişilerin yakalanması için elimizdeki bilgileri paylaştık" diye konuştu.

Balıkesir'de 6 köpek ve 1 karga zehirli etten telef oldu

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