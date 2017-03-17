Balıkesir'de Afgan kasap eşini katletti

Balıkesir'de 5 ay önce meydana gelen ve korku filmlerini aratmayan cinayetin sır perdesi aralandı.

YEMEĞİN SALÇASI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Afganistan'dan 3 yıl önce Balıkesir'e gelen ve Ali Hikmet Paşa Mahallesi'ne yerleşen Rahim Özbek (34), 4 çocuğunun annesi 38 yaşındaki Hayriye Özbek ile 5 ay önce yemeğe koyduğu salça yüzünden tartıştı.

CESET PARÇALARINI GÖMDÜ

3 yaşındaki çocuğunun yanında eşini başına demir sopa ile vurarak öldüren kasap Rahim Özbek, cesedi evin deposuna götürerek ekmek bıçağı ile parçalara ayırdı.

Özbek, torbalara koyduğu ceset parçalarını Kepsut yolunda bulunan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nin yanındaki dere yatağına gömdü.

Cinayetin ardından Özbek akşam ikisi okuldan, biri işten gelen çocuklarına annelerinin kaçtığını söyledi.

İMZAYA GİTMEYİNCE ARAŞTIRMA BAŞLATTILAR

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sığınmacı parası alan ve iki haftada bir imza atan Hayriye Özbek'in imzaya gelmemesi üzerine polis araştırma başlattı.

Cinayet Masası ekipleri Özbek çiftinin çocukları ile konuştuktan sonra evdeki bıçaklardan birinin eksik olduğunu belirleyerek evde arama yaptı.

Evin deposunda silinmiş kan izlerini tespit eden polis, Balıkesir'de kaçak olarak yaşayan Rahim Özbek'i gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Habertürk'ün haberine göre; Afganistanlı koca Rahim Özbek, ifadesinde ilk olarak Hayriye Özbek ve çocuklarını tanımadığını öne sürdü.

Polisin evdeki kan izleri ve kayıp bıçağı ortaya koyması üzerine Özbek cinayeti itiraf etti.

Özbek, eşinin kafasına demir sopa ile vurarak öldürdüğünü, evin deposunda bıçakla parçalara ayırıp torbalara koyduktan sonra dere yatağına gömdüğünü anlattı.

Özbek'in gösterdiği yerde karısına ait kemik ve ceset parçalarına ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özbek adliyeye sevk edildi.