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Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Balıkesir Ayvalık'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti. Bir nakliyeci emlakçılık yapan bir vatandaşı silahla vurdu.

İHA | 22.01.2018 - 16:27..
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Ayvalık’ta emlakçılık yaptığı öğrenilen İsmail U’un ilçe merkezindeki bir iş hanında bulunan emlak ofisine gelen A.A. (50) adlı nakliyeci aralarında tartışma çıktı.

SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü öğrenilirken, A.A., belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek U.’yu sağ bacağından yaraladı. U., olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Çok kan kaybettiği öğrenilen İsmail U.’un hayat tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan A.A. adlı nakliyeci Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin kısa süreli araştırmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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