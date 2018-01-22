Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Ayvalık’ta emlakçılık yaptığı öğrenilen İsmail U’un ilçe merkezindeki bir iş hanında bulunan emlak ofisine gelen A.A. (50) adlı nakliyeci aralarında tartışma çıktı.
SİLAHLA VURDU
Tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü öğrenilirken, A.A., belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek U.’yu sağ bacağından yaraladı. U., olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Çok kan kaybettiği öğrenilen İsmail U.’un hayat tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan A.A. adlı nakliyeci Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin kısa süreli araştırmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.