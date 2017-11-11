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Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

Edremit ilçesinde yaşanan 2 farklı ambulans kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

11.11.2017 - 08:11
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İlçe girişindeki kavşakta gece meydana gelen kazada, E.E. yönetimindeki 10 DDA 26 plakalı ambulans, Remzi Duman yönetimindeki 10 H 8354 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Duman yaralandı. Duman, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

İKİNCİ KAZA

İkinci kaza ise, Kadıköy Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. 48 yaşındaki İ.İ.  yönetimindeki 10 KV 610 plakalı ambulans, 42 yaşındaki İbrahim Ö. yönetimindeki 10 LJ 991 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında ambulans yola, otomobil ise, refüje devrildi.

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Yasin Y.'nin yanı sıra, ambulans sürücüsü İ.İ., 29 yaşındaki sağlık personeli S.A. ve ambulansta bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne, 1 yaralı ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

Balıkesir'de ambulanslar kaza yaptı: 6 yaralı

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