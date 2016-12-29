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Balıkesir'de art arda 3 deprem

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Balıkesir'de son 24 saatte 10 deprem meydana geldi.

Ajanslar | 29.12.2016 - 13:24
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Balıkesir'de art arda 3 deprem

Sındırgı ilçesi 3.4 ve 3.3 şiddetindeki depremlerle peşpeşe 3 kez sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, depremlerin ilki gece saatlerinde oldu.Gece yarısı 00:32'de meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı Kozlu olarak belirtilirken, 3.3 şiddetindeki sarsıntı Sındırgı ilçesinde hissedildi.

CAN YA DA MAL KAYBI YAŞANMADI

Ardından 00.52'de 3.3 şiddetinde bir deprem daha meydana gelirken, saat 01.08'de 3.4 şiddetinde 3. kez deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir zarar oluşmazken, vatandaşlar tedirgin oldu. Öte yandan Balıkesir'de son 24 saatte 10 deprem meydana geldi.

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