Balıkesir'de bıçaklı kavga

Dün öğle saatlerinde Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda, içerisinde 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu siyah renkli araç ile başka kırmızı renkli bir aracın Ayvalık istikametinden birbirlerini tacizi kazayla sonuçlandı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada dolmuş şoförü olan başka bir kişi de kazayı görüntülemeye başlayınca karayolu savaş alanına döndü. Kırmızı araçta bulunan Y.Y. isimli yaşlı adam ile M.S. isimli kişi siyah araçta bulunan H.Ç. ve E.C’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

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KAMERAYA ÇEKTİ DİYE DÖVDÜLER

Bunu görüntüleyen minibüs şoförü M.K. da siyah araçlı kişiler tarafından görüntüyü çektiği için darp edildi. Minibüs şoförünün darp anları da görüntülerde yer aldı. Jandarmanın kısa sürede müdahalesi ve havaya ateş açması sonucu olay büyümeden önlendi.