taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.662
USD
4,8411
EURO
5,6175
ALTIN
190,36
PETR
71,7500

Balıkesir'de bir adam iki komşusunu vurup intihar etti

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki komşusunu vuran adam, ardından intihar etti. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 18.07.2018 - 15:30..
  1. Haberler
  2. Gündem

Küçükfındık kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, Ahmet M, komşuları Alaaddin G. (64) ve karısı Senem G.’yi (57) tüfekle vurduktan sonra, intihar ederek canına kıydı.

EVİNE GİREREK İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, tartıştığı eşinin memleketine dönmesiyle bunalıma giren Ahmet M, yan komşuları Alaaddin G. ve Senem G.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ahmet M, ardından evine girerek intihar etti.

Balıkesir'de bir adam iki komşusunu vurup intihar etti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ahmet M. olay yerinde ölürken, yaralanan Alaaddin G. ve Senem G. ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Senem G.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, Alaaddin G.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

100
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

136
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1190
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

225
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

199
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

24
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM