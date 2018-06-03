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Balıkesir'de bir dalgıç hayatını kaybetti

Marmara Adası'nda tüple dalış yapan Fazlı Kadıoğlu, tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 03.06.2018 - 22:57..
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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nın Çınarlı Mahallesinde ikamet eden dalgıç Fazlı Kadıoğlu, balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.

BALIK AVLAYAN BİRİ FARK ETTİ

Tüple dalış yapan Kadıoğlu, tüpünün hortumu teknenin pervanesine takılması sonucu havasız  kalarak hayatını kaybetti. Çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu’nu denizden çıkartarak 112 Acil  Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dalgıcın hayatını kaybettiğini belirledi. Fazlı Kadıoğlu’nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Adası’nda toprağa verildi.

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