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Balıkesir'de bir otobüs alev topuna döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA | 13.04.2018 - 04:42..
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Yanan otobüsün park edildiği bölgeye gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'de bir otobüs alev topuna döndü

ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTA YARALANAN OLMADI

Çanakkale-İzmir karayolu Sarımsaklı mevkisinde seyreden Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı bir tur şirketine ait otobüsün buzdolabı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Kantekin, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

Daha sonra kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Balıkesir'de bir otobüs alev topuna döndü

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