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Balıkesir'de bomba paniği emniyeti harekete geçirdi

Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisindeki şüpheli bir paket, bomba uzmanlarını harekete geçirdi.

İHA | 20.12.2017 - 02:20..
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Balıkesir'de gece yarısı şehirin en işlek caddelerinde bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imza uzmanı bayan polis şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Balıkesir'de bomba paniği emniyeti harekete geçirdi

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Balıkesir’de Milli Kuvvetler caddesindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Şehirin en işlek ve vatandaşların yoğun olduğu cadde üzerinde görülen paketin ihbarını alan Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda Polis ekibinin geldiği olay yerine, bomba imha uzmanı ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de bomba paniği emniyeti harekete geçirdi

PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı bayan polis koruyucu kıyafetiyle şüpheli çantayı inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlatılan paketin içerisinden şahsi eşyalar çıkarken, meraklı gözlerle olayı seyreden vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Balıkesir'de bomba paniği emniyeti harekete geçirdi

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