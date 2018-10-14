Balıkesir'de borç kavgası kanlı bitti

Gömeç’in Ulubeyler Mahallesi’nde zeytincilikle uğraşan Bekir Y’e, 40 bin TL borcu olduğu öğrenilen Ümit A. bir süredir borcunu ödeyemiyordu. Akşam saatlerinde Tıfıllar Mahallesi’nde bir bakkal dükkânında karşılaşan Bekir Y. ile Ümit A. arasında sert bir tartışma yaşandı.

BORÇ VERDİĞİ ŞAHSA KURŞUN YAĞDIRDI

Belindeki silahını çıkaran Ümit A., kurşun yağmuruna tuttuğu Bekir Y’i vücudunun baş ve göğsüne isabet eden 3 kurşunla olay yerinde öldürdü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemenin ardından, Bekir Y’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALANDI

İşlediği cinayetin ardında olay yerinden özel otomobili ile kaçan Ümit A., Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği araştırma ve takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Maktül Bekir Yavaş