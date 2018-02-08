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Balıkesir'de deniz iki renk oldu

Edremit ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren Kazdağları’nda etkili olan yağışlar nedeniyle deniz iki renge büründü.

İHA | 08.02.2018 - 16:27..
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Kazdağları’ndan dereler ile denize ulaşan çamurlu tatlı su akıntısının tuzlu su ile karışmaması nedeniyle deniz kahverengi ve mavi renkte izlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve özellikle Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle oluşan çamurlu alüvyonlu sular dereler ile denize ulaştı.

Balıkesir'de deniz iki renk oldu

TATLI SU DENİZE AKTI

Yoğunlukları farklı çamurlu tatlı su ile deniz suyunun bir andan birleşmemesi nedeniyle Edremit’in Altınoluk Mahallesi Avcılar iskelesi mevkisinde deniz iki renge büründü. Sahil bölgeleri kahverengi olurken, açıkta ise deniz mavi rengini korudu. Bu ilginç doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti.

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