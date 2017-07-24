Balıkesir'de emlak fiyatları arttı

Balıkesir merkezde faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık firmaları ildeki gayrimenkulleri inceledi.

OTURMAK İÇİN EV ALINIYOR

Yatırımcılara göre, vatandaşlar ile yatırım yapmaktan çok oturmak için ev satın alıyor. Alıcıların ise tercihi genelde deprem sonrası yapılan evleri satın almak oluyor.

YABANCI MÜTEAHHİTLER FİYATLARI ARTIRDI

Emlakçılar; en çok Paşaalanı, Bahçelievler ve GOP Mahallesi’nin tercih edildiğini ifade ediyor. Ayrıca emlakçılar yabancı müteahhitlerin fiyatları artırmasından şikayetçi oldukları da belirtiliyor.