Balıkesir'de ev sahibine kızan kiracı, evi ateşe verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Süleyman Şahin evinde kiracı olarak oturan 52 yaşındaki Aynur T. ile tartıştı. Tartışmanın şiddeti artınca Aynur T. evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

"EVİ YAKACAĞIM"

Aynur T., bugün saat 14.00 sıralarında Tuzcumurat Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp, 'evi yakacağım' diye bağırmaya başladı. Aynur T., oturma odasındaki çekyat ile odanın kapısını ateşe verdi. Evden çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangının ardından evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Ateşe verdikten sonra evi terk eden kiracı Aynur T.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Aynur T.'nin evde eşi Refik T. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ev sahibi Süleyman Şahin’in eşi İlknur Şahin evinin yandığını görünce fenalaşarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.