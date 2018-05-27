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Balıkesir'de evden bir kamyon çöp çıktı

Balıkesir Burhaniye ilçesindeki bir eve giren temizlik görevlileri, çöpleri görünce şaşırdı.

İHA | 27.05.2018 - 18:18..
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Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kırtık Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki M.A.’ya ait evin yaşanılmaz durumda olduğunu tespit eden belediye ekipleri, eve girdiklerinde gördükleri manzarayla şaşkına döndü.

ÇÖPLER KAMYON VE TRAKTÖRE KONULDU

Tavana kadar çöp yığınlarıyla dolu evde adım atmakta zorlanan Belediye Temizlik İşlerine bağlı 13 çalışan, uzun uğraşlar sonucu çuvallara koydukları çöpleri kamyon ve traktörlere yükledi.

Balıkesir'de evden bir kamyon çöp çıktı

Gömülmüş hayvan ölülerinin de bulunduğu evden iki traktör ve bir damperli kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince evin dezenfekte edileceği belirtildi.

Balıkesir'de evden bir kamyon çöp çıktı

Balıkesir'de evden bir kamyon çöp çıktı

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