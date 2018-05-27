Balıkesir'de evden bir kamyon çöp çıktı

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

4

73 il için 7 bin bekçi alımı yapılacak

Çarşı ve mahalle bekçisi alımında 2 Mart'tan itibaren yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı sağlanacak. Bekçilerin eğitimini de Akademi yapacak.