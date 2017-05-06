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Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

Kaza sonrası Tekirdağ Limanı'na yanaşan feribotun ön kısmında ve içindeki bazı tır ile kamyonlarda hasar meydana geldiği görüldü.

06.05.2017 - 09:50
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Dün gece Bandırma'dan aldığı 25 adet kamyon ve tır ile Tekirdağ'a hareket eden Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 'Saraylar' adlı feribot, Marmara Adası yakınlarında transit geçiş yapan Alman bandıralı kuru yük gemisi ile hafif çarpıştı.

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Kazada feribotun sağ ön kısmında göçük oluştu. Feribotta bulunan yaklaşık 25 kamyondan bir bölümü çarpmanın etkisi ile savrularak birbirine çarptı. Kamyonlarda hasar oluşurken, sabaha karşı Tekirdağ Limanı'na gelen feribotta polis ekipleri araç sahiplerinin başvurusu üzerine hasar tespiti yaptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı


Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

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