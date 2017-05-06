Balıkesir'de feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

Dün gece Bandırma'dan aldığı 25 adet kamyon ve tır ile Tekirdağ'a hareket eden Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 'Saraylar' adlı feribot, Marmara Adası yakınlarında transit geçiş yapan Alman bandıralı kuru yük gemisi ile hafif çarpıştı.

FERİBOTTA ARAÇLAR, SARSINTIYLA BİRBİRİNE ÇARPTI

Kazada feribotun sağ ön kısmında göçük oluştu. Feribotta bulunan yaklaşık 25 kamyondan bir bölümü çarpmanın etkisi ile savrularak birbirine çarptı. Kamyonlarda hasar oluşurken, sabaha karşı Tekirdağ Limanı'na gelen feribotta polis ekipleri araç sahiplerinin başvurusu üzerine hasar tespiti yaptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.











