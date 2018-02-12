Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir polisi tarafından yapılan operasyonda, ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen 3 astsubay ve şüphelilerin ifade ve teşhislerinde adı geçen 6 astsubay ile mahrem asker imamı olduğu değerlendirilen 2 şahıs yakalandı.

FETÖ'CÜLERE GEÇİT YOK

E.Y, S. Ş., M. K., M. D., G.Y., E.S.T., A.T., İ. K., T. A., H.İ.O ve S.T adlı toplam 11 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düğmesine basıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 astsubayın da içinde olduğu 10 kişi yakalandı. Hakkında yakalanma kararı çıkartılan 1 kişi ise her yerde aranıyor.