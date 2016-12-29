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Balıkesir'de gemiden kaçan Angus 2 saatte yakalandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’na Uruguay’dan getirilen anguslardan biri yükleme sırasında iskeleye düşünce kaçtı.

DHA | 29.12.2016 - 14:51
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Seferber olan polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi 2 saatlik kovalamaca sonrası hayvanı yakaladı.

YÜKLEME SIRASINDA ANGUS İSKELEYE DÜŞTÜ

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen besilik hayvanlardan biri kamyonlara yüklenirken, iskeleye düştü. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan danayı yakalamak için polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi adeta seferber oldu.

Balıkesir'de gemiden kaçan Angus 2 saatte yakalandı

2 SAAT SONUNDA YAKALANABİLDİ

2 uyuşturucu iğne vurulmasına rağmen bir türlü yakalanamayan dana, 2 saat sonunda yorgun düştü ve girdiği bahçeli bir evde yakalanarak yeniden sevk edilmek üzere kaçtığı limandaki kamyona yüklendi.


Balıkesir'de gemiden kaçan Angus 2 saatte yakalandı

Balıkesir'de gemiden kaçan Angus 2 saatte yakalandı

Balıkesir'de gemiden kaçan Angus 2 saatte yakalandı

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