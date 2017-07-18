Balıkesir'de kaybolan ceset Çanakkale'de çıktı

Olay, Behramkale Mahallesi Kadırga Koyu'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Sahilde bir erkek cesedi bulunduğunu görün çevredekiler durumu sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine bildirdi.

CESET SÜRÜKLENDİ

İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri yaptığı incelemede, cesedin Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nden geçen Cumartesi günü denize girdikten sonra kaybolan Mustafa Tosun'a ait olduğu belirlendi. Cesedin rüzgar ve akıntı nedeniyle sürüklendiği tahmin ediliyor. Mustafa Tosun'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









