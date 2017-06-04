Balıkesir'de koyun sürüsüne yıldırım düştü

Burhaniye'nin Kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde dün (Cumartesi) saat 17.00 sıralarında, gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağmur başladı.

20 DAKİKA ARAYLA 2 YILDIRIM DÜŞTÜ

Korucaoluk Yaylası, Göktepe Mevkii'nde sürüsünü otlatan Özcan Medet, yağmuran korunmak için hayvanlarını bir ağacın altına topladı.

73 KOYUN TELEF OLDU

Bu sırada yıldıdrım düşerken sürüdeki 33 koyun telef oldu. Bu olaydan 20 dakika sonra aynı yaylanın Buzca Mevkii'nde düşen yıldırım Galip Gülcan'a ait sürüdeki 40 koyunu telef etti.

İNCELEME YAPILDI

Olayın duyulmasının ardından Burhaniye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Korucaoluk Yaylası'na çıkıp, inceleme yaptı.

Veteriner Hekimi Özkan Çuhadar ile Ülkü Çetinkaya, ölen hayvanlarla ilgili olarak rapor tutarken, Burhaniye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdal Aldağ yıldırım olayının afet kapsamında değerlendirileceğini söyledi.