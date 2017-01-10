taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7901
EURO
4,0017
ALTIN
144,53
PETR
53,7000

Balıkesir'de mahsur kalan çoban 3 gün sonra kurtarıldı

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobana 3 gün sonra ulaşıldı.

İHA | 10.01.2017 - 23:39
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki ağılın damı kardan çökerken, çoban İsmail Gökçe de kardan dolayı bölgede mahsur kaldı. 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle mahalle halkının ulaşamadığı Gökçe, hayvanlarından birini kesip pişirerek karnını doyurdu. Cep telefonu ile ulaşılan ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını belirten Gökçe'ye bugün akşam saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi ve itfaiye ekipleri dozerlerin yardımı ile güçlükle ulaştı.

Balıkesir'de mahsur kalan çoban 3 gün sonra kurtarıldı

ÇOBAN VE BABASI DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Çöken dam nedeniyle telef olan hayvan olup olmadığını araştıran ekipler, mahsur kalan İsmail Gökçe'yi de kurtardı. Doğruca Mahallesi'ne getirilen Gökçe, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gözlenen Gökçe'nin endişeyle bekleyen yakınları, Gökçe'ye sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak ekiplere teşekkür etti. Gökçe ile babası birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Balıkesir'de mahsur kalan çoban 3 gün sonra kurtarıldı

Kurtarma ekipleri ile birlikte bölgeye giden Doğruca Köyü Muhtarı Yakup Mence, köy halkı olarak İsmail Gökçe'yi sağ salim kurtarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

250
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

138
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

1161
Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

500
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

256
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

200
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Gaziantep'te polise ikinci saldırı

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM