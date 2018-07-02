Çanakkale'deki bir düğünde takı paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. İki aile arasındaki kavgada gelin darp edildi.

Balıkesir'de bir kamyon ve midibüs kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında, midibüs sürücüsü ve 9 yolcu yaralandı.

Balıkesir'de midibüs ve kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Kahramanmaraş'ta yaşayan 20 yaşındaki Emre Tekerek, serinlemek için girdiği baraj göletinde hayatını kaybetti.

5

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

Kış boyunca adeta donan ABD, bu kez de Güneybatı'sında sıcaklardan bunalıyor.