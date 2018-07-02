Balıkesir'de midibüs ve kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Edremit-Burhaniye ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs, Koca Seyit Havalimanı Kavşağı'nda kamyonet ile çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Süha Ü. idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs ve Ahmet Ç. yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü ve 9 yolcu yaralandı.
Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.