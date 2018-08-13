Balıkesir'de midye tarlasında hasat sürüyor

Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor. Sokak lezzetleri arasında yer alan, içerisine baharatlı pirinç pilavı doldurularak tüketilen midye, 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşınca hasat ediliyor.

YILDA BİN TON MİDYE ÜRETİLİYOR

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi. Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.

"MİDYE ÇİFTLİKLERİ ÜLKEMİZDE YENİ GELİŞİYOR"

Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz. Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak." dedi.

"DIŞARIDAN YEM VERİYORUZ"

Uzunoğlu, midyenin suyu süzerek beslendiği için su kalitesini iyileştirdiğini anlatarak, "Doğaya zarar vermeden ekolojik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz. Midye, tamamen suyu süzerek sudaki planktonik organizmalarla besleniyor. Erdek'te yaptığımız araştırmalarda deniz suyunun temiz olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

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"KIŞ AYLARININ BAŞINA KADAR HASAT SÜRÜYOR"

Son teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Uzunoğlu, "Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor." diye konuştu.

"MİLLİ YATIRIMCI KAZANIYOR"

Uzunoğlu, midyenin iç piyasaya kilogram bazında 4-12 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yurt dışına ise işleyip 5-6 avrodan satıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi bir girdi aslında. Ülkemiz kazanıyor, milli yatırımcı kazanıyor." dedi.