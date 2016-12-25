Balıkesir'de PKK operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan HDP İl Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık ve Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

OLAY

Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta, HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat gözaltına alınmıştı.

22 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP İl Başkanı Sarıtepe, Ayvalık İlçe Başkanı Varil ve Edremit İlçe Başkanı Polat tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bandırma İlçe Başkanı Bora için adli kontrol şartı getirilmişti.