1 Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan bir sürücü polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı.

2 Okullarda brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza kararı Sağlık Bakanlığı, okullarda tuzu ve yağı azaltılmış yemeklerden sonra bir adım daha atarak, brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza gibi çocuklara sebzeyi sevdirecek öğünlere yer verme kararı aldı.

3 Bedelliden devletin kasasına giren para Bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasıyla birlikte devletin kasasına 9 milyar 507 milyon 660 bin lira para girdi.

4 Proloterapi nedir Hareketsiz ve düzensiz yaşam hemen herkesin yaşamının bir döneminde bel, boyun ağrıları, eklem kireçlenmeleri ve daha pek çok kas, eklem rahatsızlıklarına neden oluyor.

5 Schalke-G.Saray maçı Alman basınında Alman basını, Schalke'nin bu sezonki en iyi performansı Galatasaray karşısında gösterdiğini yazdı.

6 FETÖ'nün kadınlardan sorumlu ilçe imamı için 15 yıl hapis Adana’da FETÖ/PDY'nin sözde "Kozan kadın ilçe imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı