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Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan bir sürücü polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı.

İHA | 07.11.2018 - 14:39..
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Erdemit'te Hürriyet Caddesi üzerinde polislerin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan 2 şüpheli trafiğe kapalı alana girerek esnafların masa ve sandalyesine zarar verdi.

İKİ POLİS YARALANDI

Ayrıca kaçmaya çalışırken motorize ekibin kullandığı motosiklete çarparak zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı.

Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı

Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı ViDEO

KAZA YAPARAK DURDU

Yaralanan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir süre daha kaçan şüpheliler 9 Eylül Caddesi üzerinde kaza yaparak durduruldu.

Şüpheliler daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yanma tehlikesi geçiren araç, çevre sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine katan G.Ö. (39) gözaltına alınırken araç içinde olan Z.D. (29) ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı


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