Balıkesir'de polis kovalamacası: 2 polis yaralı

Erdemit'te Hürriyet Caddesi üzerinde polislerin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan 2 şüpheli trafiğe kapalı alana girerek esnafların masa ve sandalyesine zarar verdi.
İKİ POLİS YARALANDI
Ayrıca kaçmaya çalışırken motorize ekibin kullandığı motosiklete çarparak zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı.
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KAZA YAPARAK DURDU
Yaralanan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir süre daha kaçan şüpheliler 9 Eylül Caddesi üzerinde kaza yaparak durduruldu.
Şüpheliler daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Yanma tehlikesi geçiren araç, çevre sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine katan G.Ö. (39) gözaltına alınırken araç içinde olan Z.D. (29) ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.