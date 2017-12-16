Balıkesir'de satırlı gencin etkisiz hale getirilme anı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir gencin taşkınlığı polisin başarılı müdahalesi ile engellendi.
ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI
Alkollü olduğu iddia edilen A.K., V.T. ve L.A, çevreyi rahatsız edince polis harekete geçti. Olay yerinde 2 kişi gözaltına alınırken, A.K. bir aracın üzerine çıktı.
ELİNDE SATIRLA TARTIŞMAYA BAŞLADI
Elindeki satırla polislerle tartışan gençle konuşmak için Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da olay yerine geldi. Arabanın üzerine çıkarak etrafa bağıran gence Emniyet Müdürü Genç müdahale etti.
Aracın üzerindeyken etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. A.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği olayda iki kişi serbest bırakıldı.