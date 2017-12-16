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Balıkesir'de satırlı gencin etkisiz hale getirilme anı

Elindeki satırla polislere zor anlar yaşatan alkollü genci Bigadiç Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz etkisiz hale getirdi.

İHA | 16.12.2017 - 10:28..
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir gencin taşkınlığı polisin başarılı müdahalesi ile engellendi.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Alkollü olduğu iddia edilen A.K., V.T. ve L.A, çevreyi rahatsız edince polis harekete geçti. Olay yerinde 2 kişi gözaltına alınırken, A.K. bir aracın üzerine çıktı.

Balıkesir'de satırlı gencin etkisiz hale getirilme anı

ELİNDE SATIRLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Elindeki satırla polislerle tartışan gençle konuşmak için Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da olay yerine geldi. Arabanın üzerine çıkarak etrafa bağıran gence Emniyet Müdürü Genç müdahale etti.

Aracın üzerindeyken etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. A.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği olayda iki kişi serbest bırakıldı.

Satırlı genci emniyet müdürü etkisiz hale getirdi VİDEO

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