Balıkesir'de selde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış Bandırma'da su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağış sırasında dışarıda olan bazı insanlar, oluşan akıntıda mahsur kaldı.

15 KİŞİ KURTARILDI

Bandırma’da akşam saatlerinde yaşanan aşırı yağışın etkilerini sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Bandırma’da Düzler mevkii metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış gördü.

Aniden yağan yağmur sularında mahsur kalan 15 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma İtfaiye ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda kurtarıldı.