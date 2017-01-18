Balıkesir'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Balcı kırsalında oturan Celalettin Şen (41), annesi Zehra Şen (60) ve eniştesi Kamil Öztuş (65) dün hayvanlarının bakımını yapmak üzere Gönen Çayı kenarındaki tarlalarına gitti.



Söz konusu kişiler, dün etkili olan şiddetli yağışla çayın taşması sonucu tarlalarında mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Balıkesir AFAD, GÖNDAK, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çiftçi Malları Koruma Derneği ekipleri bu kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.



Kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu mahsur kalanları bulundukları alana botla ulaşarak kurtardı.



Muayeneleri sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen aile fertleri, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.