Balıkesir'de sürüdeki koyunları satan çoban tutuklandı

Balıkesir'de yaşanan ilginç küçükbaş hayvan hırsızlığı polisi hayretler içersinde bıraktı.

Bandırma ilçesinde, Çetin S.'ye ait 240 koyundan oluşan iki sürüden birine bakan 50 yaşındaki Özer Horasan'ın, geçen hafta sürülerin tümünü kollamak için nöbetçi kaldı.

27 KOYUNU 3 KİŞİYE SATTI

Özer Horasan, gece, arkadaşına ait sürüde bulunan 27 koyunu Bursa'dan anlaştığı 3 kişiye 16 bin liraya satması sonucu meydana geldi.

Sabah koyunların 27'sinin eksik olduğunu anlayan Çetin S. polise başvuruda bulundu. Yapılan araştırma sonucu çelişkili ifade veren Özen Horasan suçunu kabul etti, koyunları sattığı kişilerin adını polislere bildirdi.

ÇOBAN TUTUKLANDI

Polis, Özer Horasan ile koyunları alan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özer Horasan tutuklanırken, diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.