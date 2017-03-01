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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

01.03.2017 - 09:09
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Çanakkale-İzmir yolunda Ayvalık yönünden gelen 34 GM 4847 plakalı araç, kavşakta Şerif Ali Benli’nin kullandığı 10 RC 124 plakalı araca çarptı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Benli’nin eşi Cemile Benli araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Şerif Ali Benli ile diğer araçta bulunan Murat Eskici, Ali Bilir ve Musa Sezerkan ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ölen kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, bir süre kapanan yol da yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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