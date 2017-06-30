Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 KS 803 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolunun Kozak Çatısı mevkisinde Çanakkale yönüne giden Günay Ş. yönetimindeki 35 PK 362 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA U DÖNÜŞÜ YAPMAYA ÇALIŞTI

Otomobil sürücüsünün kazadan hemen önce yasak olmasına rağmen bölünmüş yolda U dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edildi.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motor kısmı otobüsün altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından cesetleri Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderilen iki kişinin kimlik tespitiyle ilgili çalışma sürüyor.