Balıkesir'de yangın: 11 araç yandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangında araçlar alev aldı. 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangında 11 araç yandı.

LPG DEPOLARI PATLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iki saat süren çalışma sonunda söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle araçların lpg depoları patlarken, çevredeki işyeri sahipleri de korku dolu anlar yaşadı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının sebep olduğu maddi hasarın ise yapılacak olan inceleme ardından belli olacağı öğrenildi.