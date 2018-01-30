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Balıkesir'de yılan zehri ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirdi.

DHA | 30.01.2018 - 23:52..
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Balıkesir'de  2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de yılan zehri ele geçirildi


1 MİLYON TL DEĞERİNDELER

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul’dan, İzmir’e tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda operasyon düzenledikleri şüpheli araçta, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G. jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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