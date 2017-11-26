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Balıkesir'de zihinsel engelli genç kızın mutlu günü

Bandırma Bedensel Engelliler Derneği tarafından, zihinsel engelli Aylin Yavuz'un hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün yapıldı.

AA | 26.11.2017 - 04:01..
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Bandırma Bedensel Engelliler Derneğince (BABED), zihinsel engelli Aylin Yavuz'un hayalini gerçekleştirmek için yapılan temsili düğün renkli görüntülere sahne oldu.

AA
Balıkesir'de zihinsel engelli genç kızın mutlu günü

"BANDIRMA'DA HİÇBİR ŞEY İÇİN ENGEL YOK"

Bandırma Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün, gelin alıcı ile başladı.

Gelinliğiyle salona gelen Aylin, orkestra eşliğinde ilk dansı babası Ferhat Yavuz ile yaptı.

Daha sonra davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayan Aylin'in nikahını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza kıydı.

Mirza, burada yaptığı konuşmada, Aylin'in Bandırma'nın en güzel gelini olduğunu belirterek, "Bu mutluluğu bütün Bandırmalılarla birlikte yaşayalım istedik. Bandırma'da hiçbir şey için engel yok." dedi.

AA
Balıkesir'de zihinsel engelli genç kızın mutlu günü

"EVLADIMIZIN BİR İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK"

Geceye, İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, BABED Başkanı Erdal Dumrul ile çok sayıda davetli katıldı.

Temsili düğünün ardından Aylin Yavuz ile babası Ferhat Yavuz dernek binasına geçti.

Baba Yavuz, "Engelli kızımızın mürüvvetini görebilmek için kendi isteğiyle, bize yoldaşlık eden BABED yöneticileri Erdal Bey ile Songül Hanım'ın öncülük yapmasıyla bu yola çıktık. Çok mutluyuz. Evladımızın bir isteğini yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

AA
Balıkesir'de zihinsel engelli genç kızın mutlu günü

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