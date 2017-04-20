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Balıkesir'de zimmetine para geçiren bankacı tutuklandı

Balıkesir'de zimmetine geçirdiği 5 milyon lirayı sevgilisinin hesabına aktaran bankacı Görkem D.'nin tutuklandığı bildirildi.

20.04.2017 - 13:51
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir bankada çalışan Görkem D., 2012 yılından itibaren müşterilerinin hesabından zimmetine geçirdiği paraları ticaretle uğraşan T.Y. adlı sevgilisinin hesabına aktardı.

MÜŞTERİLER FARK ETTİ

Olay, bir müşterinin şüphelenip hesap hareketlerini takip etmesi sonucu ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine bankaya gelen müfettişleri gören Görkem D., İstanbul'a kaçtı.

SEVGİLİSİNİN HESABINA AKTARDI

Yapılan inceleme sonrası Görkem D.'nin bazı müşterilerinin hesabından usulsüz şekilde 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği ve bu paraları sevgilisi olduğu öne sürülen T.Y.'nin hesabına aktardığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından arandığını öğrenen Görkem D., İstanbul'dan avukatı ile gelip Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. İfadesinin ardından dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtekarlık suçlarından adliyeye çıkartılan Görkem D. tutuklanarak cezaevine kondu.

İddialarla ilgili olarak T.Y. de aranıyor. Soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten yetkililer, Görkem D.'nın zimmetine geçirdiği paranın miktarının artabileceğini söylediler.

Balıkesir'de zimmetine para geçiren bankacı tutuklandı

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